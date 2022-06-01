Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка

Во временно оккупированном Луганске, предварительно, из-за взрыва баллонов на газовозе, произошел пожар на газовой заправке. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Инцидент произошел 31 мая днем на газовой заправке, которая расположена в районе блокпоста боевиков в направлении Александровска.



«Предположительно, пожар вспыхнул от того, что сдетонировали баллоны на газовозе, после чего от взрыва загорелась газораспределительная подстанция», — уверяют в «ЛНР».



Сообщается, что высоковольтную линию, проходящую поблизости, отключили. 40 сотрудников «МЧС» и 10 единиц техники были задействованы для ликвидации пожара.



В «ЛНР» утверждают, что жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожены распределительная подстанция, автомобиль УАЗ, передвижной автогазозаправщик, газораспределительный узел.