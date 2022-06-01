Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»

Россия и группировка «ДНР» будут взаимно признавать дипломы учебных заведений. Российское правительство одобрило проект соответствующего соглашения с «ДНР».



В рамках этой работы планируется подписание соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

Аналогичное решение Минобразования РФ разрабатывает и для «ЛНР».



Ранее в совете партии «Единая Россия» заявляли о планах присоединить к РФ оккупированные российской армией Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.