В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что оккупированные российской армией Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области войдут в состав РФ.

По его мнению, на оккупированных территориях Украины нужно провести референдум, «когда прекратятся обстрелы и появится зона безопасности». Турчак выразил увереность в том, что жители Запорожья «захотят» «присоединиться» к РФ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что быстрого окончания начатой войны России против Украины ждать не стоит, а «до победы многое нужно сделать».