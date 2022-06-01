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В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс

01 июня 2022, 11:27

В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что оккупированные российской армией Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области войдут в состав РФ. 

По его мнению, на оккупированных территориях Украины нужно провести референдум, «когда прекратятся обстрелы и появится зона безопасности». Турчак выразил увереность в том, что жители Запорожья «захотят» «присоединиться» к РФ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что быстрого окончания начатой войны России против Украины ждать не стоит, а «до победы многое нужно сделать». 

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