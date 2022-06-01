Украина получит от Германии современные средства ПВО

Германия планирует предоставить Украине в ближайшее время современные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, повторив тезис о том, что президент России Владимир Путин не должен победить в войне, которую он начал в Украине.



Он отметил, что система ПВО, которую Германия отдаст ЗСУ способна будет оградить «целый город» от воздушных ударов.

По словам Шольца, немецкое правительство одобрило предложение об отправке ракет и радиолокационных систем IRIS-T, которые используют модифицированные ракеты «воздух-воздух». Они существуют в двух модификациях – малого (SLS) и среднего (SLM) радиуса действия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Украине передовые ракетные системы Himars. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.



Ранее журналисты издания Forbes составили список государств, которые со старта нового этапа войны РФ против Украины 24 февраля помогли украинцам больше всего.