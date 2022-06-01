Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Украина получит от Германии современные средства ПВО

01 июня 2022, 14:21

Украина получит от Германии современные средства ПВО

Германия планирует предоставить Украине в ближайшее время современные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, повторив тезис о том, что президент России Владимир Путин не должен победить в войне, которую он начал в Украине.

Он отметил, что система ПВО, которую Германия отдаст ЗСУ способна будет оградить «целый город» от воздушных ударов.

По словам Шольца, немецкое правительство одобрило предложение об отправке ракет и радиолокационных систем IRIS-T, которые используют модифицированные ракеты «воздух-воздух». Они существуют в двух модификациях – малого (SLS) и среднего (SLM) радиуса действия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Украине передовые ракетные системы Himars. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Ранее журналисты издания Forbes составили список государств, которые со старта нового этапа войны РФ против Украины 24 февраля помогли украинцам больше всего.

Еще по теме

Люди
Олаф Шольц
Места
Украина Германия
Прочее
Война российская агрессия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
14:31
«ЛНР»: При обстреле Кременной погиб один человек, еще девять получили ранения
14:03
«ДНР»: В ходе обстрел в Горловке погиб мужчина, есть раненые
13:56
Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»
13:27
Россия будет признавать дипломы, выданные в учебных заведениях «ДНР»
11:27
В партии «Единая Россия» заявили о планах аннексировать Херсонщину, Запорожье и Донбасс
09:38
Взорвались баллоны: В Луганске горела газовая заправка
09:11
Беженка узнала свои вещи на фото российского танка из Попасной
23:01
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
21:50
На Ясиновском коксохиме в Макеевке – пожар из-за обстрела
16:18
Один сотрудник СММ ОБСЕ уже на свободе. На Донбассе удерживают троих его коллег
15:58
На «Азовстали» нашли 152 тела погибших, их «передадут» Украине — Минобороны РФ
14:47
Глава «Энергоатома»: На территории Запорожской АЭС — танки, взрывчатка и полтысячи военных РФ
все новости
19:48
Генштаб: Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях
18:46
В Госдуме заявили, что «референдум» о присоединении «Л-ДНР» и Херсонщины к России может пройти уже в июле
18:14
Зеленский: Украина вернет детей, находящихся в эвакуации за границей, но в безопасную страну
17:59
Энергетики вернули электричество тысяче семей на Донетчине
17:37
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду
17:20
Россия тратит свои основные военные резервы на Донбассе, считают у Зеленского
17:17
Эвакуация в Луганской области: Из Горской громады вывезли девять человек
17:08
Юристы пояснили, влияет ли доход переселенца на пособие на проживание
16:41
Россияне выпустили шесть ракет по Сумской области
16:37
Минобороны: Росамия сосредоточилась на штурме Северодонецка и хочет оцепить Лисичанск
16:16
Сим-карты не работают в РФ: Что изменилось для абонентов «Феникса» на Донбассе
15:47
Российские войска стреляют по Николаеву, в городе взрывы
15:35
Минобороны: Войска РФ оборудуют позиции в Брянской области в 3 км от украинской границы
14:50
В Кремле прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
14:48
В Ватикане призвали не использовать зерно как оружие на войне
все новости
ВИДЕО
Обстрел Славянска. Из Мариуполя вывозят металл. Дайджест НД за день ►
31 мая, 23:01
Обстрел центра Донецка и утечка аммиака под Бахмутом. Дайджест НД за день ►
30 мая, 23:27
Донетчина без света и воды. День Северодонецка под обстрелами. Дайджест НД за день ►
29 мая, 23:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция