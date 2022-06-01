Оружие, санкции, деньги: Какие страны больше всего помогали Украине с начала войны

Действия различных стран с начала российского полномасштабного вторжения проанализировало издание Forbes. На основе 11 критериев определен список государств, которые помогли Украине больше всего.



По данным издания, 40 стран наиболее существенно помогают Украине противостоять российской агрессии: поставками оружия, внедрением антироссийских санкций, деньгами или высылкой российских дипломатов.



Максимальное количество баллов в «рейтинге дружественности» получили Польша, США и Эстония. Также в первую десятку входят Латвия, Канада, Литва, Великобритания, Словакия, Чехия и Португалия.





В рейтинге учтено голосование на Генассамблее ООН за вывод российских войск, введение санкций против России и закрытие для нее воздушного пространства, признание Геноцида России/СССР против Украины, высылка российских дипломатов, включение Россией в список враждебных стран, участие в конференции в поддержку Украины на базе «Рамштайн», объем помощи Украине по оценке Kiel Institute в денежном выражении и как часть от ВВП, а также визиты высших должностных лиц в Украину с 24 февраля по 30 мая.



Также учтено сопротивление отдельных стран введению санкций против России. Оценка, подчеркивает издание, отражает поддержку правительств, не всегда отвечающую поддержке большинства граждан.