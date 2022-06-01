Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду

Российские оккупанты заставляют мариупольцев работать за воду. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



«Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности», — цитирует Бойченко пресс-служба горсовета.



По его словам, в основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.



«С марта в Мариуполе нет централизованного водоснабжения, света и газа. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено», — отметил мэр.