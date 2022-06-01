Украина обыграла Шотландию в квалификации чемпионата мира по футболу

Сборная Украины по футболу обыграла команду Шотландии в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской сборной.
Счет в матче открыл Андрей Ярмоленко на 33-й минуте.
На 49-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев.
Через полчаса борная Шотландии отыграла один мяч — отличился Каллум Макгрегор.
Артем Довбик сделал счет 3:1 на пятой добавленной минуте ко второму тайму.
Теперь в решающем матче за путевку на чемпионат мира Украина сыграет с Уэльсом 5 июня.
Сборные Украины и Шотландии должны были сыграть между собой 24 марта, но матч перенесли на более поздний срок из-за войны в Украине.