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Украина обыграла Шотландию в квалификации чемпионата мира по футболу

01 июня 2022, 23:40

Украина обыграла Шотландию в квалификации чемпионата мира по футболу

Сборная Украины была сильнее команды Шотландии. Фото: УАФ Сборная Украины была сильнее команды Шотландии. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу обыграла команду Шотландии в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской сборной.

Счет в матче открыл Андрей Ярмоленко на 33-й минуте.

На 49-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев.

Через полчаса борная Шотландии отыграла один мяч — отличился Каллум Макгрегор.

Артем Довбик сделал счет 3:1 на пятой добавленной минуте ко второму тайму.

Теперь в решающем матче за путевку на чемпионат мира Украина сыграет с Уэльсом 5 июня.

Сборные Украины и Шотландии должны были сыграть между собой 24 марта, но матч перенесли на более поздний срок из-за войны в Украине.

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