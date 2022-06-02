Угроза эпидемии: В Азовском море возле Мариуполя начался мор рыбы

В Азовском море возле Мариуполя фиксируют начало мора рыбы, в частности, дельфинов. Это напрямую доказывает возможность возникновения эпидемии. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



По его словам, эпидемия уже не просто угроза, а реальность.



«В акватории моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. В частности, дельфинов. Такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. С учетом температуры и сезона начало мора рыбы может свидетельствовать о наличии болезни в морской воде», — написал он.



Советник мэра отмечает, что море на сегодняшний день является одним из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза возникновения эпидемии «перестала быть лишь предупреждением».