ВСУ заставили россиян отступить на четырех направлениях — сводка Генштаба

Российские захватчики получили отпор ВСУ и отступили на Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также вблизи Красногоровки и Полтавки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.



На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру под Ярово, Щурово, Старым Караваном и Райгородком. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.



На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Штурмовая авиация россиян нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои.



На Бахмутском направлении противник ведет обстрелы в районах Покровского, Нью-Йорка, Золотого, Камышевахи, Николаевки, Берестово, Белогоровки и Врубовки. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.



Силами штурмовой и армейской авиации противник нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не проводили активных боевых действий. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Каменки, Веселого, Марьинки, Новомихайловки, Авдеевки, Песков, Золотой Нивы. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытались вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не имели, отошли на предыдущие позиции.



На Славянском направлении противник концентрируется на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Длинного россияне нанесли авиаудары силами армейской авиации. Проводили штурмовые действия у Богородичного и Долины, успеха не имели, после понесенных потерь отошли.



На Северском направлении противник активных действий не производил. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового Сумской области. Также в Сумской области обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходыно и Славгород.



На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению. Пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории РФ. С целью снижения наступательного потенциала украинских войск производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.



На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины. Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Башкировки, Моспино, Русской Лозовой, Печенеги и Михайловки. Нанесли авиационные удары вблизи Нового.



На Южнобужском направлении в течение суток российские войска применяли минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.



На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава. Остается угроза нанесения ракетных ударов с территории республики Беларусь.



С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.



Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники.



«Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях», – сказано в сообщении Генштаба.



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак, уничтожены 5 танков, 3 артиллерийских системы, 2 боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПлА типа «Орлан-10». На других направлениях российские захватчики тоже понесли ощутимые потери.