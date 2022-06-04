Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА

В Луганской области — четверо погибших в Горской громаде, россияне штурмуют Северодонецк. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В городе Горское 3 июня от обстрелов российской армии погибли мать с ребенком», — подчеркнул Гайдай.



Кроме того, по его словам, несовместимое с жизнью ранение получил житель Золотого. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горского.



«Есть раненые в Северодонецке, где россияне несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать город. Еще раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост. Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. К счастью, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка», — проинформировал глава ОВА.



По словам Гайдая, за сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек, в Горском — восемь домов, в Новоивановке — семь, во Врубовке — шесть. Есть разрушения жилищного фонда в Метелкино.



«Относительно ситуации на фронте: бои на улицах Северодонецка продолжаются. Россияне получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Также они вели наступление в направлении Устиновки, однако успеха не имели», — сообщил Гайдай.



Глава области добавил, что за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожен один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения Противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат «Элерон» и два БПЛА типа «Орлан-10».