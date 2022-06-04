Оккупанты начали сносить дома в Мариуполе без поиска погибших под завалами — Андрющенко

Российские оккупанты приступили к сносу домов Мариуполя без разбора завалов после обнародования информации об обнаружении погибших в разрушенных зданиях. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Первые дома по проспекту Единства 56-60 при усиленной охране с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Россияне уничтожают доказательства не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах», - рассказал Андрющенко.



Он отметил, что информацию о телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.



«Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов», - заявил Андрющенко.