В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших

В Мариуполе россияне начали разбирать завалы в домах, расстрелянных из танков. В завалах одного из таких домов нашли тела шести человек - пятерых мужчин и женщины. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.



«Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая... Вчера из-под завалов дома, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли 6 тел погибших гражданских», - написал он.



По его словам, оккупанты вывезли тела в братскую могилу в село Виноградное.



Андрющенко добавил, что это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента.



За три месяца войны в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи людей.