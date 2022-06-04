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Трое жителей Лазурного подорвались на мине на берегу моря

04 июня 2022, 15:47

Трое жителей Лазурного подорвались на мине на берегу моря

Трое жителей Лазурного Херсонской области подорвались на мине оккупантов. Все они погибли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в Лазурном. 3 июня трое гражданских, находясь на местном пляже вблизи пансионата «Парус», подорвались на установленной мине. В результате взрыва все они погибли на месте.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), украинские правоохранители осуществляют досудебное расследование.

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