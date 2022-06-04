Россия стягивает резервы для наступления возле Изюма и Славянска - Генштаб

Российские войска в Харьковской области стягивают свои резервы для наступления в направлении Изюма и Славянска. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.



Сообщается, что на Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать свои резервы. Он попытается продолжить наступление в направлении Изюма, Барвенково и Славянска.



Кроме этого, оккупанты обстреляли четыре города Донецкой и Луганской областей с помощью ракетного комплекса «Точка-У».



Отмечается, что российские военные атаковали Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.