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Оккупанты штурмуют Северодонецк и наступают по остальным направлениям — Генштаб

05 июня 2022, 08:57

Оккупанты штурмуют Северодонецк и наступают по остальным направлениям — Генштаб

Российские силы продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в частности в Киеве, ведут наступление на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на утро 5 июня ситуация на Донетчине и Луганщине выглядит таким образом:

  • На Славянском направлении оккупанты завершили перегруппировку войск, отдельные подразделения наступают в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.
  • На Донецком направлении россияне пытаются оцепить украинские войска в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокировать основные логистические пути.
  • На Лиманском направлении оккупанты ведут наступление в направлении Святогорска, пытаются вытеснить ВСУ на правый берег реки Северский Донец.
  • На Северодонецком направлении захватчики при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия в Северодонецке, контролируют восточную часть города. «Кроме того, с целью захвата господствующих высот противник пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка», — добавили в Генштабе.
  • На Бахмутском направлении, для доукомплектования подразделений, понесших потери, россияне перебросили более 20 единиц вооружения и военной техники.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают передний край обороны и тыловые районы ВСУ с целью сковывания украинских подразделений и недопущения их перегруппировки.

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