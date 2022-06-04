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Под непрекращающиеся взрывы: В Святогорской лавре простились с погибшими монахами

04 июня 2022, 12:26

Под непрекращающиеся взрывы: В Святогорской лавре простились с погибшими монахами

Последствия обстрела Святогорской лавры. Фото: «Донбасс Православный» Последствия обстрела Святогорской лавры. Фото: «Донбасс Православный»

В Святогорской лавре простились с погибшими при обстреле монахами. Артобстрел унес жизни четверых людей. Об этом сообщает «Донбасс Православный».

В результате артобстрела келейных братских корпусов несколько снарядов разорвались непосредственно в келиях. В это время там находились монахи, переселившиеся в Лавру из разрушенного скита в Богородичном. Двое мужчин и женщина погибли на месте. Еще один священнослужитель 3 июня скончался в больнице. Еще четверо монахов, получивших тяжелые ранения, сейчас находятся в отделениях хирургии и травматологии в больницах в Славянске и в Краматорске.

Также отмечается, что корпуса, являющиеся памятниками архитектуры, подверглись серьезным разрушениям с частичным возгоранием.

2 июня погибших перенесли в Успенский собор. Похоронить в этот день их не смогли из-за обстрелов. 3 июня состоялась служба чина погребения, ее совершали под непрекращающиеся взрывы от попаданий по храмам, зданиям и территории лавры. Погибших похоронили за алтарем Успенского собора.

В монастыре по-прежнему, помимо монахов, находятся около 300 переселенцев, среди которых люди с инвалидностью, пожилые, около 60 детей, включая младенцев.

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