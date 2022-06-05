Российская авиация и артиллерия атакуют города Луганщины — глава ОВА

Россияне обстреливают города Луганской области из ствольной артиллерии, РСЗО, комплексов «Точка-У», вертолетов и самолетов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Ситуация в области остается крайне тяжелой. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку. Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса «Точка-У» нанесен по Лисичанску», - рассказал Гайдай.



Обстрелы привели к значительным разрушениям в Горском, где повреждены 13 домов. В Лисичанске разрушено 5 домов, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции. В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения «Азот». Информация о других населенных пунктах еще уточняется.



Российская армия продолжает штурмовые действия в Северодонецке, контролирует восточную часть города. Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.



Гайдай отметил, что в результате обстрелов пострадало мирное население.



«Так, вчера утром в результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу. Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны», - рассказал глава администрации.