Россия совершила акт ядерного терроризма, запустив ракету над АЭС — Энергоатом

Российская крылатая ракета утром, 5 июня, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, расположенной в Николаевской области. Об этом сообщили в «Энергоатоме».



«5 июня Россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5:30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС… Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой», - сказано в сообщении.



Отмечается, что российские военные «до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации».



В «Энергоатоме» предположили, что эта крылатая ракета была выпущена в сторону Киева, где вскоре раздались взрывы в Дарницком и Днепровской районах.