Контратака в Северодонецке свела на нет наступательный порыв России — британская разведка

Контратаки украинских сил в Северодонецке за минувшие сутки свели на нет оперативный импульс, который россияне набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный на контролируемых Россией территориях Донбасса. Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.



Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов - это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для атаки на городские районы.



«Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами», - сказано в сообщении.