ФСБ подготовила методичку для пропаганды войны в Украине

Сотрудники ФСБ признали в своих документах, что население России до сих пор не понимает, почему война в Украине была единственно возможным способом «решения целей России». Об этом сообщила пресс-служба СБУ ссылаясь на подготовленную ФСБ методичку для своих пропагандистов.



Отмечается, что ФСБ пытается найти новые аргументы, чтобы объяснить войну и оправдать преступления российских военных.



По мнению российских спецслужб, чтобы изменить ситуацию нужно создавать больше роликов о «героях освободителях», спасении животных, воссоединении разведенных семей…



«При этом весь мир понял, что русская армия – насильники, мародеры и военные преступники», - сказано в сообщении.



Также ФСБ требует отключить трансляцию всех украинских телеканалов на оккупированных территориях и транслировать российские программы с нелепым тезисом: «Мы воюем за вас, чтобы вам же передать эти территории».



А на украинских территориях ФСБ планирует «в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сетки агитаторов».