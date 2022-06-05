Путин угрожает новыми ударами по Украине, назвав «возней» поставки Западом нового вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия будет и дальше наносить удары по Украине, а поставки Западом вооружений только затянут конфликт, передает «Интерфакс».



«Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».



По его словам, «Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия».



«Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — заявил Путин.

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