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На Донбассе убит российский генерал, который командовал «армией ДНР»

05 июня 2022, 23:44

На Донбассе убит российский генерал, который командовал «армией ДНР»

Роман Кутузов. Фото: vesti.ru Роман Кутузов. Фото: vesti.ru

На Донбассе был убит российский генерал-майор Роман Кутузов. О его смерти сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК Александр Сладков.

Из публикации в телеграм-канале Сладкова следует, что Кутузов погиб, «поведя в атаку» своих подчиненных. Также Сладков отметил, что Кутузов командовал «первым корпусом ДНР».

В телеграм-канале «Сводки от ополчения Новороссии» утверждается, что Кутузов погиб в поселке Николаевка под Попасной, в Луганской области.

Вечером 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Николаевки и Белогоровки российские войска проводили «штурмовые действия» и понесли «значительные потери в живой силе и технике».

Первый армейский корпус «ДНР», по данным украинской разведки, — объединение Вооруженных сил России на Донбассе Южного военного округа. Расположен на оккупированной войсками РФ территории Донецкой области. Командование осуществляется российскими офицерами и генералами, однако формально подчинено руководству подконтрольной Кремлю «ДНР» и называется «Народной милицией».

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