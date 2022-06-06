Зеленский: Украина не приглашена на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна через Черное море

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ни он, ни министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не были приглашены на встречу в Анкаре 8 июня, на которой будет рассматриваться вопрос черноморского судоходства. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, он обсуждал с президентом Турции Реджемоп Тайипом Эрдоганом среди прочих и вопрос посредничества турецкой стороны в разблокировании украинских портов.



«Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно… Для нас [важно], чтобы был безопасный коридор из кораблей – чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии… Я думаю, из-за этого они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не случится. Я так считаю. Но, тем не менее, детали их встречи мне неизвестны пока что», - рассказал Зеленский.



Президент также сообщил, что переговоры о вывозе зерна ведутся с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей - о вывозе некоторого объема по железной дороге, однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставок.



Через одесские порты, по его словам, Украина может вывозить 10 млн тонн зерновых ежемесячно.



«Если сейчас у нас там 22-25 млн тонн заблокировано, но осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем», - подчеркнул Зеленский.



Он резюмировал, что Украина может пойти на разминирование побережья одесских портов в случае размещения украинского вооружения в регионе и разблокирование того или иного коридора к порту для вывоза зерна.