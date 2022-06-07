Жители Макеевки заявили, что обстрел по ним велся с близкого расстояния

Жители частного сектора в неподконтрольной Украине Макеевке заявили, что обстрел по ним велся с близкого расстояния. Видео с их словами 6 июня опубликовал российский телеграм-канал «Донбасс решает», однако позднее ролик был удален, но в телеграме до сих по есть его репосты другими каналами.



В публикации отмечалось, что в сотне метров от этих домов находится Донецкая объездная дорога, а «еще в считанных километрах передовая».



«Мы дома сидели, попрятались. Только слышали, бах, да бах. Попрятались и всё. С объездной били, как диверсанты били. Потому что слышал хлопок и сразу сюда прилетело. 10 штук было прилетов», — рассказал макеевчанин Анатолий.



Ему вторит соседка Ирина: «Отсюда началось и вот так стреляли-стреляли и последняя вот контора».



При этом на видео люди высказали предположение, что обстрел вели «диверсанты».



В тоже время украинские чиновники и некоторые пользователи в соцсетях утверждают, что обстрелы по Донецку и Макеевке ведет сама группировка «ДНР».



По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, при массированном обстреле центра Донецка 4 июня прошло всего несколько секунд между залпом и «прилетом».