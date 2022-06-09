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Российские войска обстреляли химзавод в Северодонецке и штурмовали Тошковку, в области есть погибшие

09 июня 2022, 08:22

Российские войска обстреляли химзавод в Северодонецке и штурмовали Тошковку, в области есть погибшие

Последствия обстрела Луганщины. Фото: ОВА Последствия обстрела Луганщины. Фото: ОВА

На Луганщине в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена ее дочь. В целом по области получена информация о четверых погибших. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

8 июня российская армия из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового обстреляла Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновка, Горское, Катериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху, Павлоград, что под Северодонецком.

По словам Гайдая, по Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

«Кроме того, россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Верхнекаменке и Золотому. Где более или менее безопасно, местность успели осмотреть и зафиксировать разрушения. Так, в Горском повреждено десять домов, в Орехове — восемь, в Лисичанске — четыре», — перечислил глава области.

Россияне, по словам Гайдая, продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка, вместе с тем обстреливая мирные кварталы и объекты промышленности Луганщины. 8 июня вечером они дважды попали по химзаводу «Азот» в Северодонецке.

«Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них — цех производства аммиака», — отметил глава ОВА.

Он также сообщил о погибших жителях области: это один северодончанин, который получил смертельные ранения еще 6 июня. Погибли трое жителей Лисичанска: мужчина и двое женщин. За последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть жителей Лисичанска. Четверо из них были сразу госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре.

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