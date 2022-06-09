«ДНР» «приговорила» к смертной казни троих иностранцев

«Осужденные» иностранцы в Донецке. Фото: «ДАН»

Так называемый «суд ДНР» «приговорил» троих иностранцев к смертной казни. Их обвинили в «боевых действиях на стороне Украины». Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости».



«Осужденные» — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим.



Смертная казнь, согласно «законам ДНР», приводится в исполнение расстрелом.



Глава «судебной коллегии» сообщил, что «осужденные могут обжаловать решение в течение месяца». Все трое подтвердили свое решение подать апелляцию, передает «ДАН».



Если глава «ДНР» «помилует осужденных», смертная казнь им может быть заменена на пожизненное или 25 лет колонии.

По данным российской стороны, Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим были взяты в плен в ходе боестолкновений весной 2022 года. Они проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины.



Генштаб ВСУ отмечал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.