Оккупанты безуспешно штурмуют Северодонецк — сводка Генштаба

Российские захватчики продолжают штурмовать Северодонецк, но эти попытки остаются безуспешными. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на северо-западной окраине Тошковки украинские воины успешно отразили вражеский штурм.



При этом оккупанты имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.



Также сообщается, что на Славянском направлении противник активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Оккупанты совершали артобстрелы вдоль линии столкновения.



«В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются», — говорится в сводке.



На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе Краматорска. Также вели воздушную разведку БПЛА в районах Краматорска и Покровска.



«В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти», — отметили в Генштабе.



Сообщается, что на Лиманском направлении оккупанты активных наступательных действий не совершали, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка не менялась.