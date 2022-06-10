Попыткам россиян наступать на Славянск мешает река Северский Донец — ISW

Российские оккупанты добились незначительных успехов к северу от Славянска, но столкнутся с трудностями при штурме города из-за проблем при форсировании реки Северский Донец. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что оккупанты наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.



Попыткам оккупантов продвинуться к Славянску, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется пересечь севернее Славянска в районе Святогорска-Тетяновки, и восточнее в районе Райгородка.



Кроме того, российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились некоторых успехов. В частности, россияне достигли частичного успеха в Камышевахе и Ротах. Атаки российских войск на Нагорное и Николаевку были безуспешными.