В Донецкой области войсками РФ обстреляны 7 населенных пунктов, есть жертвы

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

За сутки российская армия 10 раз обстреляла Донецкую область, под огонь попали 7 населенных пунктов региона. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



Отмечается, что вследствие обстрелов есть убитые и раненые мирные жители. Разрушения, по информации полицейских, получили 22 жилых дома и других гражданских объекта, в частности, школа, ферма, предприятие, сельхозтехника, железнодорожная и критическая инфраструктура.





За прошедшие сутки под огонь российских войск попал — Бахмут, Константиновка, Нью-Йорк, Калиновое, Первомайское, Хромовое, Никольское. Обстрелы войска РФ производили из авиации, ракетных установок, РСЗО «Град», артиллерии, танков, стрелкового оружия. Отмечается, что по Бахмуту оккупанты выпустили 4 крылатых ракеты.

Полицейские собрали подтверждения военных преступлений РФ, и совместно с СБУ открыли уголовные производства по ст.438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

За 9 июня трое мирных жителей Донецкой области погибли от российский обстрелов, сообщили в областной военной администрации.

