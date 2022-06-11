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Угроза холеры в Мариуполе: Оккупанты срочно готовят «инфекционку»

11 июня 2022, 09:45

Угроза холеры в Мариуполе: Оккупанты срочно готовят «инфекционку»

Российские оккупанты в Мариуполе срочно готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой помощи, хотя публично отрицают угрозу холеры. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его утверждению, уже «почти готовы» четыре бокса для изоляции больных.

«Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти», — написал Андрющенко.

Он также рассказал, что инфекционное отделение возглавляет россиянин, который приехал из Сибири за приключением на «медицинское сафари» для получения уникального опыта.

Кроме того, в городе очередь на получение разрешения на захоронение близких составляет до 10 дней.

«Летом. Это время мариупольцы должны хранить тело либо дома, либо на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет. Эксгумация де-факто остановлена», — заявил Андрющенко.

Накануне Мариупольский городской совет призвал Организацию Объединенных Наций создать «зеленые коридоры» для эвакуации жителей из-за возможной вспышки инфекционных заболеваний.

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