Угроза вспышки холеры: Мэр Мариуполя призвал ООН и Красный Крест организовать массовую эвакуацию

В оккупированном Мариуполе ухудшается эпидемическая ситуация, поэтому необходимо организовать массовую эвакуацию жителей. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



«Эпидемическая ситуация с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат — массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи и это подтверждает британская разведка», — отметил Бойченко.



Он призвал международные организации содействовать эвакуации оставшихся в Мариуполе жителей.



«Нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города, пока еще не поздно», — заявил мэр Мариуполя.