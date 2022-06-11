Захват Кинбурнской косы позволит России контролировать побережье Черного моря — ISW

Российские войска заявили, что взяли под свой контроль Кинбурнскую косу — небольшой полуостров недалеко от Очакова в северной части Черного моря, на южной границе Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).



В выводах экспертов отмечается, что украинские официальные лица увеличивают срочность своих запросов на западные системы вооружения из-за превосходства России в артиллерии.



Кроме того, российские силы продолжают наземные штурмы в Северодонецке, но по состоянию на 10 июня еще не установили полный контроль над городом.



«Российские войска готовятся возобновить наступательные операции в направлении Славянска и добились незначительных успехов к северу от города. Российские силы продолжают попытки перерезать трассу Бахмут — Лисичанск и вести штурм населенных пунктов вблизи трассы», — подчеркнули в ISW.



Там также сообщили, что войска РФ взяли под контроль Кинбурнскую косу, что позволит им в дальнейшем контролировать побережье Черного моря.