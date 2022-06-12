Россияне обстреляли полтора десятка городов и сел в Луганской области — глава ОВА

Россияне еще раз обстреляли предприятие «Азот» в Северодонецке, а именно территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ГСМ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Пострадало также одно из помещений ООО «НПО «Северодонецкий Стеклопластик». Россияне попали в полигон спасателей, расположенный за городом.



Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком.



Российские войска за минувшие сутки обстреляли также Лисичанск, Метелкино, Устиновку, Тошкивку, Камышеваху, Горское, Золотое, Врубовку, Николаевку, Белогоровку и Шипиловку. Они уничтожили по 10 домов в Золотом и Врубовке, 2 – в Николаевке. В Лисичанске – 4, а также торговый центр и магазин.



Гайдай рассказал, что штурмовые действия продолжаются в Северодонецке и в районе Тошковки. Отражены наступления россиян в районе Врубовки, Метелкино и в направлении Николаевки. Вблизи Попасной украинские защитники успешно остановили противника.



В результате российского нападения в Лисичанске погибла женщина. Раненые из Лисичанска госпитализированы в больницы других областей.



«Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои», - отметил глава администрации.



По его словам, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра.



«Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, но пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым горожанином, объездили все убежища и подвалы. Потому сейчас остается только держаться», — подчеркнул Гайдай.