«Азот» не заблокирован: Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке

В Северодонецке идут бои на окраинах и на улицах города. Завод «Азот» обстреливается, но он не заблокирован. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«То вранье, которое пытались вчера распространять россияне о том, что "завод заблокирован, есть просьба, чтобы кто-то там вышел"... Это все вранье, потому что постоянно общаемся с нашими защитниками. Завод не заблокирован, никто с какими-либо просьбами к россиянам не обращается», — подчеркнул Гайдай.



По словам главы ОВА, бои идут на окраинах Северодонецка, на улицах возле непосредственно завода, а сама территории завода обстреливается.



«Мы понимаем, что они все-таки все усилия бросают для того, чтобы захватить весь город и контролировать полностью, но пока успеха не имеют», — резюмировал Сергей Гайдай.