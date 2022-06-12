Российские оккупационные войска разрушили второй из трех мостов, ведущих в Северодонецк Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными», — заявил Гайдай.



Он отметил, что не исключает наступления и по другим направлениям, а именно трассе Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль.



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