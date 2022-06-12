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Третье судно с краденым в Украине металлоломом ушло из Мариуполя — мэрия

12 июня 2022, 17:00

Третье судно с краденым в Украине металлоломом ушло из Мариуполя — мэрия

Оккупанты отправили из Мариуполя в Россию третье судно с украденным украинским металлоломом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав видео в Telegram-канале.

Судно ушло из порта оккупированного Мариуполя в воскресенье, 12 июня.

«Пока путлерюгенс машет флагами по городу, Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Такое оно, день России. День убийцы и мародера», написал он.

По словам Андрющенко, одновременно с отправкой судна оккупанты развернули огромный российский флаг в центре Мариуполя. Таким образом, они празднуют день независимости Российской Федерации.

Жители Мариуполя это мероприятие проигнорировали.

«Без мариупольцев, которым этот "праздник на костях" совершенно непонятен. Все видят настоящее лицо России в Мариуполе. Разрушение. Убийство. Мародерство", добавил советник мэра.

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