Третье судно с краденым в Украине металлоломом ушло из Мариуполя — мэрия

Оккупанты отправили из Мариуполя в Россию третье судно с украденным украинским металлоломом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав видео в Telegram-канале.



Судно ушло из порта оккупированного Мариуполя в воскресенье, 12 июня.



«Пока путлерюгенс машет флагами по городу, Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Такое оно, день России. День убийцы и мародера», — написал он.



По словам Андрющенко, одновременно с отправкой судна оккупанты развернули огромный российский флаг в центре Мариуполя. Таким образом, они празднуют день независимости Российской Федерации.



Жители Мариуполя это мероприятие проигнорировали.



«Без мариупольцев, которым этот "праздник на костях" совершенно непонятен. Все видят настоящее лицо России в Мариуполе. Разрушение. Убийство. Мародерство", — добавил советник мэра.