Украина ведет переговоры по эвакуации гражданских с завода «Азот» — Гайдай

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации из Северодонецка людей, которая находятся на заводе «Азот». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.



В помещениях предприятия находится 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети. Однако массовая эвакуация из города сейчас невозможна.



«Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности», - сказал он.



Он отметил, что в городе не прекращаются бои. Сейчас россияне контролируют 70% Северодонецка.



«Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку», - отметил Гайдай.