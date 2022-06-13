Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ

Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.



Так, по состоянию на 7 июня 2022 года в обновленный перечень входит восемь областей.



В Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 55, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 24, в Харьковской области – 49, в Днепропетровской области – 7, в Херсонской области – 49, в Сумской – 14 громад.



Посмотреть актуальную информацию о статусе громады можно по ссылке на цифровой карте.