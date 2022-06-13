В Донецке под обстрелом Куйбышевский район. Есть пострадавшие и разрушения

Сегодня в днем в Донецке обстрелу подвергается Куйбышевский район города.
Как сообщил глава «администрации» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, под обстрел попал микрорайон Админпоселок (Первая Площадка) в Куйбышевском районе.
Пострадали многоквартирные дома по улице Зуевской и улице Туманяна, так же повреждено здание больницы №8 Донецка, имеются пострадавшие.
Кроме того, по информации Кулемзина, при обстреле Куйбышевского района:
Сегодня ранее под артиллерийский обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе Донецка. Как минимум трое жителей погибли, включая 11-летнего мальчика и его мамы, пострадали 13 человек.