В Донецке под обстрелом Куйбышевский район. Есть пострадавшие и разрушения

Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Фото: dnr-online

Сегодня в днем в Донецке обстрелу подвергается Куйбышевский район города.



Как сообщил глава «администрации» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, под обстрел попал микрорайон Админпоселок (Первая Площадка) в Куйбышевском районе.



Пострадали многоквартирные дома по улице Зуевской и улице Туманяна, так же повреждено здание больницы №8 Донецка, имеются пострадавшие.



Кроме того, по информации Кулемзина, при обстреле Куйбышевского района:

ул. Рыбалко – поврежден газопровод;

ул. Рыбалко, 36 – прямое попадание;

ул. Шапошникова, 1 – осколочное повреждение квартиры № 53, возле дома поврежден автомобиль;

ул. Печатников, 17 – повреждены ворота, фасад, забор.

ул. Печатников, 20 (здание магазина «Успех») – повреждены фасад, стена, забор, остекление; - пр. Панфилова, 87 (здание ДК им. Куйбышева) – повреждено остекление;

пр. Ковпака, 4а (храм князя Святого Владимира) – попадание двух снарядов на прилегающую территорию, повреждены фасад и автомобиль;

ул. Инженерная, 4 (детский дом № 1 «Теремок») – повреждено остекление.

Сегодня ранее под артиллерийский обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе Донецка. Как минимум трое жителей погибли, включая 11-летнего мальчика и его мамы, пострадали 13 человек.