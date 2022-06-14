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Россияне пытаются развить наступление на Славянск — сводка Генштаба ВСУ

14 июня 2022, 07:46

Россияне пытаются развить наступление на Славянск — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска сосредоточивают основные усилия на создании условий для развития наступления на Славянск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты пытаются установить полный контроль над населенным пунктом Богородичное. Они применяют артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения до 2 батальонных тактических групп в район Кременная – Рубежное. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города.

На Лиманском направлении россияне осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции украинских войск в районах Возрождения, Новолуганска и Бахмута. Имеет частичный успех, закрепляется в населённом пункте Возрождение. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождение – Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания украинских войск.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе. Россияне произвели обстрелы, задействовали армейскую авиацию, в районах Рубежного, Русской Лозовой, Байрака и Дементиевки.

На Северском направлении противник усилил двумя батальонными тактическими группами воздушно-десантных войск подразделения 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий.

На Криворожском направлении противник провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брид – Калиновское.

На Николаевском направлении, в районах Станислава, Томиной Балки, Опытного Херсонской области, противник развернул 2 реактивные батареи и 1 батарею ствольной артиллерии.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 5 носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечалось.

Российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. Около 30 мобильных бригад восстанавливают поврежденное вооружение и технику в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым.

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