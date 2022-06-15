ВСУ уничтожили за сутки 60 единиц российской техники на юге страны

Украинские военные за прошедшие сутки на южных рубежах страны уничтожили 60 единиц российской техники и 70 оккупантов. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».



Отмечается, что оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром российский вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить украинские подразделения в маневрах. В ответ авиация ВСУ нанесла 3 удара по скоплению живой силы и военной техники противника в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по составам горючего и району сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника.



ВСУ за сутки на юге Украины ВСУ уничтожили:

1 вертолет;

1 самоходную пушку «Пион»;

1 реактивную систему залпового огня «Град»;

3 гаубицы 152 мм;

19 единиц бронированной техники;

33 единицы автомобильной техники;

4 единицы инженерной техники.



Также уничтожено 2 склада боеприпасов.