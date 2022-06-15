«Метинвест» просит власти наложить санкции на россиян за кражу металла из Мариуполя

Мариупольский комбинат ММК имени Ильича обратился к президенту и Кабмину с просьбой наложить санкции на компании и лиц, которые причастны к краже из Мариуполя украинской металлопродукции. Об этом говорится на сайте группы «Метинвест», куда входит предприятие.



Санкции, согласно письму, предлагается наложить на российскую компанию «Управляющая компания Река-Море», зарегистрированную в Ростове-на-Дону, в отношении руководителя/учредителя компании Арустамова Геннадия Артуровича, а также против всех, кто причастны к перевозке, погрузки и продажи ворованной продукции.



Среди предлагаемых санкций блокирование активов, прекращение торговых операций, взыскание в доход государства принадлежащих им активов и другое.



Кроме того, в компании попросили вынести на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций в отношении других физических и юридических лиц, которые перевозят, выгружают, продают и перепродают продукцию, похищенную у ММКИ.



На днях в Ростов отправилось уже третье судно, груженное украденным в Мариуполе металлом.