Байден позвонил Зеленскому: США выделяют военную помощь на 1 миллиард долларов

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Президент Джо Байден лично сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, информирует пресс-служба Белого дома.



«Соединенные Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций на Донбассе», — говорится в сообщении.



Байден также объявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов.



Эти средства будут направлены на обеспечение питьевой водой, предоставление критически важных предметов медицинского назначения и медицинской помощи, продуктов питания, жилья и денежных средств для семей для покупки предметов первой необходимости.