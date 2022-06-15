Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Байден позвонил Зеленскому: США выделяют военную помощь на 1 миллиард долларов

15 июня 2022, 20:13

Байден позвонил Зеленскому: США выделяют военную помощь на 1 миллиард долларов

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Президент Джо Байден лично сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, информирует пресс-служба Белого дома.

«Соединенные Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций на Донбассе», — говорится в сообщении.

Байден также объявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов.

Эти средства будут направлены на обеспечение питьевой водой, предоставление критически важных предметов медицинского назначения и медицинской помощи, продуктов питания, жилья и денежных средств для семей для покупки предметов первой необходимости.

Читайте также:

Bloomberg: США готовят военную помощь Украине на более чем полмиллиарда долларов 

Еще по теме

Люди
Джо Байден Владимир Зеленский
Прочее
Военная помощь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:43
«ЛНР»: Мужчина получил ранения при обстреле Троицкого
15:40
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:33
В оккупированной Запорожской области Россия набирает «добровольцев»
13:37
«ДНР»: Коммунальщики подорвались при разборе завалов в Волновахе, есть пострадавшие
11:39
Журналистов призывают посетить колонию «ДНР» с пленными «азовцами»
09:57
Продукцию из Запорожской области оккупанты «сертифицируют» как российскую и от «ДНР»
09:28
В «ДНР» и «ЛНР» заявляют о погибших и раненых из-за обстрелов
23:30
Все мосты в Северодонецк разрушены. Доброполье накрыла «Буря». Дайджест НД за день ►
21:39
«Четыре месяца не знаем, живы или нет»: Жены насильно мобилизованных в «ДНР» записали видеообращение
19:59
«ДНР» подчинила оккупированный Святогорск и несколько сел «администрациям» Енакиево и Шахтерска
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
15:50
Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»
14:20
В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»
13:49
«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители
все новости
20:59
Региональное «шефство» оккупантов: Как Россия собирается отстраивать Донбасс
20:13
Байден позвонил Зеленскому: США выделяют военную помощь на 1 миллиард долларов
19:47
ООН начинает расследовать военные преступления России в Украине
19:07
На Донбасса разрушено больше всего спортивных объектов Украины в результате вторжения РФ
18:59
ВСУ отбили наступление оккупантов в Долине и Тошковке
18:23
СБУ разоблачила киевскую фармкомпанию, которая финансировала боевиков «ДНР»
18:05
Bloomberg: США готовят военную помощь Украине на более чем полмиллиарда долларов
17:58
После неудачного штурма отказываются наступать: ВСУ отбили атаку оккупантов на трассе Бахмут – Лисичанск
17:28
В Минреинтеграции разъяснили, будут ли наказывать украинцев за выезд через РФ или оккупированные территории
16:50
«Метинвест» просит власти наложить санкции на россиян за кражу металла из Мариуполя
16:43
«ЛНР»: Мужчина получил ранения при обстреле Троицкого
16:41
Электроснабжение Карловской фильтровальной станции восстановлено — мэрия Покровска
16:34
В Брюсселе началось третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины
16:30
Полицейские показали, как выглядит село возле захваченного Святогорска
15:52
На Донетчине энергетики вернули свет в 31 населенный пункт
все новости
ВИДЕО
Все мосты в Северодонецк разрушены. Доброполье накрыла «Буря». Дайджест НД за день ►
14 июня, 23:30
«Четыре месяца не знаем, живы или нет»: Жены насильно мобилизованных в «ДНР» записали видеообращение
14 июня, 21:39
Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске
14 июня, 20:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция