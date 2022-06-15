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Bloomberg: США готовят военную помощь Украине на более чем полмиллиарда долларов

15 июня 2022, 18:05

Bloomberg: США готовят военную помощь Украине на более чем полмиллиарда долларов

Администрация Байдена уже в эту среду может объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 650 млн долларов и противокорабельных ракет Harpoon. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Пакет вооружения также будет включать: 320 млн долларов на сопутствующее оборудование, 55 млн долларов на тепловизионную оптику ночного видения, 160 млн долларов на обучение.

Информация об оказании военной помощи стала известной после того, как украинские чиновники призвали ускорить поставки вооружения, чтобы противостоять постепенному продвижению России.

Сегодня в Брюсселе началось третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

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