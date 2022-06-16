В Херсонской области пообещали «автоматическое» гражданство РФ детям, родившимся после 24 февраля

Дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство России. Об этом заявил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.



Он утверждает, что российское гражданство уже получили дети-сироты.



Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала «спецоперации». Позднее там создали «военно-гражданскую администрацию», ее возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.