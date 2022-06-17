«ЛНР» заявила о 20 раненых в Хрустальном. Людей вывозят из города

В подконтрольном группировке «ЛНР» Хрустальном (до декоммунизации — Красный Луч) ранены 20 человек. Об этом сообщил глава «администрации» города Сергей Рыбальченко, передает сепаратистский сайт «ЛИЦ».



«По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получивших ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь. Сведений о погибших нет», — уверяет Рыбальченко.



В «ЛНР» утверждают, что люди получили ранения в результате удара ракетой тактического комплекса «Точка-У» вечером 16 июня.



Также сообщается, что группировка провела эвакуацию мирных жителей: из населенного пункта автобусами вывезли 300 человек, из них 44 ребенка.

О взрывах на складах боеприпасов в «ЛНР» не сообщают.

Напомним, местные жители сообщали о взрывах на складах боеприпасов в Хрустальном.