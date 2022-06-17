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Количество жертв ракетного удара по Николаеву возросло. Последствия показали спасатели

17 июня 2022, 12:18

Количество жертв ракетного удара по Николаеву возросло. Последствия показали спасатели

Последствия обстрела Николаева. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Николаева. Фото: ГСЧС

В результате ракетных ударов, которые российская армия сегодня утром нанесла по Николаеву, погибли два человека. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, удар пришелся на спальный район. Помимо двоих погибших, уже известно о 20-ти раненых.

Как отметили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, ракеты прилетели в жилой квартал около 07:00. Повреждены пять жилых домов: четыре пятиэтажки и одна двухэтажка. В них выбиты окна, в квартирах повреждены стены и перекрытия. В двух квартирах в разных зданиях — пожары.

Спасатели деблокировали пострадавших и ликвидировали очаги пожара.

По информации ГСЧС, 16 человек из числа пострадавших госпитализированы.

«В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 9 единиц спецтехники ГСЧС и 37 спасателей, 22 бригады скорой медицинской помощи, аварийные и коммунальные службы города, сотрудники правоохранительных органов», — отметили в спасательной службе.

Ранее сообщалось, что российская армия сегодня утром нанесла ракетные удары по Николаеву. Было известно об одном погибшем и шести раненых.

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