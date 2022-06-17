За минувшие сутки полицейские зафиксировали 22 обстрела в Луганской области

За минувшие сутки полицейские зафиксировали 22 обстрела и 32 факта повреждения и уничтожения инфраструктуры Луганской области. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Под удар войск РФ попали частные и многоэтажные дома, магазин, профилакторий, здание одного из предприятий. Полицейские уточняют, что во время артиллерийского обстрела Лисичанска снаряды оккупанта попали в одну из местных общеобразовательных школ, также нанесен авиационный удар по одному из зданий города, где скрывались от обстрелов мирные жители. В результате атаки есть погибшие и раненые мирные граждане.





Отмечается, что полицейские Луганщины продолжают осуществлять комплекс мер по созданию пространства безопасности в регионе, противостоят преступности, фиксируют последствия вражеских обстрелов и оказывают необходимую помощь гражданам.