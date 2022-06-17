Токаев заявил, что Казахстан не признает «ДНР» и «ЛНР»

Казахстан не собирается признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.



«Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.



В заседании также участвовал президент России Владимир Путин.



Говоря о захваченных территориях Украины, Путин заявил: «Мы будем поддерживать людей, которые живут на этих территориях. Но в конечном итоге только от самих этих людей будет зависеть их будущее». Он добавил, что Россия будет «с уважением относиться к их выбору».