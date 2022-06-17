Зеленский заявил об «общем взгляде» с Джонсоном на путь к победе над РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что имеет с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном общий взгляд на то, как двигаться к победе над Россией.



«Прошлись по всем ключевым вопросам двусторонних отношений. Вопросы общей ситуации в Европе и в мире. Прежде всего — это две важные вещи: оборона и безопасность. Мы обсудили текущую ситуацию на передовой на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите от российской агрессии. У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой нужен результат для Украины — победа нашего государства», — заявил Зеленский на брифинге с Джонсоном, передает «Интерфакс-Украина».



Он поблагодарил британского премьера за понимание потребностей Украины в оружии.



В свою очередь Джонсон заверил, что Британия готова и дальше предоставлять вооружение Украине и готовить военных к его использованию.



«Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят сделать украинцы — выгнать агрессора с Украины», — подчеркнул он.



Стороны также обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины.



«Продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру», — сказал Зеленский.